Ленобласть остается одним из лидеров строительной отрасли России

Высокие достижения региона в строительстве оценил заместитель Председателя Правительства РФ по строительству и ЖКХ Марат Хуснуллин

Ленобласть стабильно входит в десятку лидеров по приросту, по динамике и вводу жилья на душу населения. Традиционно лидируют Всеволожский район — 1428 тыс. м2, из которых 49,4% приходится на ИЖС и Ломоносовский район — 585 тыс. м2 — 68,1% ИЖС.

«Строительный блок очень хорошо сработал в 2021 году. Объем работ по строительству в прошлом году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом. При этом нам удалось добиться баланса во вводе многоквартирных домов и ИЖС. Это тот баланс, которого нам необходимо придерживаться в дальнейшем», ― рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В минувшем году В Ленинградской области ввели около 3,5 млн м2 жилья, ввод жилья на одного человека достиг 1,8 м2. Т

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Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции, в 2021 году ввели в строй 3,5 млн квадратных метров жилья.

Сегодня в регионе 79 застройщиков строит 576 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,5 миллионов квадратных метров. Строительство жилья сопровождается в области масштабным возведением объектов социальной инфраструктуры — только за последние 5 лет в Ленобласти ввели более 32 объектов здравоохранения. В целом сегодня в стройке находятся более 80 объектов адресной инвестиционной программы.