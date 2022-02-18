Мясников рассказал, кому стоит обратить внимание на свои родинки

Автор: Анастасия Щербакова
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Доктор Александр Мясников перечислил признаки, которые могут говорить о риске развития меланомы.

Так, в эфире программы телеканала Россия 1 телеведущий заявил, что насторожить россиян должны следующие признаки: изменение цвета, размера, формы и толщины родинки. Все это может говорить о развитии меланомы (злокачественной опухоли).

По словам Мясникова, болезнь уже вошла в список десяти наиболее опасных видов онкологии. По этой причине доктор призвал наблюдать за родинками на теле, особенно, если у них изменяется цвет.

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14.02.2022 261
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