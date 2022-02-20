За месяц в Ленобласти ввели в эксплуатацию почти 450 тысяч «квадратов» жилья

За первый месяц 2022 года в Ленобласти построено и введено в строй 449,1 тысяч кв. метров жилой площади или 8 116 квартир. Это на 25,6% и 43,8% соответственно больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Согласно данным Петростата, частные предприятия ввели в строй 5 760 квартир жилой площадью 230,7 тысяч «квадратов», что на 29,6% и 19,6% превышает соответствующие показатели января 2021 года.

Населением за счет собственных и привлеченных средств возведено 2 356 жилых помещений площадью 218,4 тысяч «квдратов» – на 100% и на 18,4% больше, чем за январь прошлого года.

Вам будет интересно За год новостройки во Всеволожском районе подорожали на 33% За минувший 2021 год средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Ленобласти выросла на 24,8%, до 103,8 тыс. рублей. При этом... 11.02.2022 244

За 2021 год в Ленобласти введено 3,5 млн квадратных метров жилья, из которых большая часть пришлась на сектор индивидуального жилищного строительства.