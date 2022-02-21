В нападении на ребенка в Вырице подозревают таксу, сбежавшую от хозяев

Как сообщал ivbg.ru, 20 февраля около 19:30 в поселке Вырица Гатчинского района собака укусила 6-летнюю девочку. Укус пришелся в правую ногу. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.
По предварительным данным, девочку покусала такса. Собака не жила в семье. По данным следствия, она убежала от владельцев в Вырице. После происшествия животное скрылось, его ищут.
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07.12.2021 818