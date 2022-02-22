Александр Дрозденко поддержал решение Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поддержал решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.

«Уверен, что только неукоснительное стремление России к решению вопроса народных республик исключительно путем дипломатии и взаимного уважения, заставляло так долго откладывать это решение, в то время как жители Донбасса, отвергнутые и уничтожаемые Киевом, были вынуждены выживать в прифронтовой полосе», — заявил Дрозденко

Также глава региона сообщил, что Ленобласть готовится принять беженцев, большинство из которых — дети. Сейчас волонтеры подготавливают места для их временного размещения.

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В Ленобласти идет сбор гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР. Пункты организованны в местных отделениях партии «Единая Россия». На сегодняшний день на призыв о помощи откликнулись жители всех районов региона.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской республик. Сразу после своего обращения он подписал соответствующие указы.