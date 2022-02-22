В Сосновом Бору судебный пристав украл деньги у всех, у кого только мог

Следствие установило, что обвиняемый намеренно скорректировал сведения об исполнительных производствах в информационной системе ФССП, украв более двух миллионов рублей у физлиц и юрлиц.

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Решением Сосновоборского городского суда, экс-сотруднику местной службы судебных приставов назначены 5 лет колонии общего режима.

Ранее ivbg.ru рассказывал о том, как маргинальная женщина устроила квартирный пожар второй раз за несколько лет в Сосновом Бору.