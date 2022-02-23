Полицейский брал взятки в виде денег, кресла и техники в Петербурге

Суд огласил приговор в отношении бывшего полицейского Николая К., которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере в Санкт-Петербурге.

Следствие установило, что Николай К., используя служебное положение, оказывал покровительство предпринимателю, работавшему без государственной регистрации на территории Центрального района.

В обмен в период с октября 2017 года по сентябрь 2019 года экс-полицейский получил от предпринимателя не менее 4 млн рублей, офисное кресло и ноутбук. Решением суда, Николая К. приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.

Ранее ivbg.ru рассказывал о том, как полицейские вымогали деньги и избивали прохожих в Санкт-Петербурге.