Полицейский брал взятки в виде денег, кресла и техники в Петербурге

Суд огласил приговор в отношении бывшего полицейского Николая К., которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере в Санкт-Петербурге.
Следствие установило, что Николай К., используя служебное положение, оказывал покровительство предпринимателю, работавшему без государственной регистрации на территории Центрального района.
В обмен в период с октября 2017 года по сентябрь 2019 года экс-полицейский получил от предпринимателя не менее 4 млн рублей, офисное кресло и ноутбук. Решением суда, Николая К. приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.
Ранее ivbg.ru рассказывал о том, как полицейские вымогали деньги и избивали прохожих в Санкт-Петербурге.
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19.02.2022 543