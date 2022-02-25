Ленинградская область охватит бережливыми технологиями максимальное количество студентов и работников предприятий. А социальные учреждения с помощью этих методик будут работать над оптимизацией государственных процессов.

Программа внедрения практик бережливого производства в регионе утверждена на Организационном штабе по проектному управлению в Ленинградской области.

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В составе программы два проекта. Первый — «Подготовка кадров с компетенциями бережливого производства» — рассчитан на расширение границ нацпроекта «Производительность труда» в части обучения работников и студентов профессиональных учебных заведений. Площадкой для этого станут три «Фабрики процессов»: уже действующая в Кировском политехническом техникуме и две создаваемые в Бегуницком агротехнологическом техникуме и в Волховском политехническом техникуме. Для этого будет разработан специальный образовательный модуль по бережливому производству, а получить компетенции смогут сотрудники предприятий вне зависимости от их участия в нацпроекте и студенты техникумов. Ранее, напомним, предложение Ленинградской области по включению обучающих бережливому производству модулей в образовательные программы было поддержано Минэкономразвития РФ.

Сегодня 46 предприятий Ленинградской области участвуют в нацпроекте «Производительность труда», до конца 2024 года их число увеличится до 101. В рамках нацпроекта обучение пройдут около 1300 работников предприятий, что не даст должного эффекта экономике региона.

«Сотрудники с компетенциями по бережливому производству сегодня более востребованы на предприятиях. Успех на предприятиях-участниках нацпроекта связан не только с мотивацией команды, но и в большей степени с принятием культуры бережливого производства и знанием этих инструментов работниками», — пояснила на заседании руководитель программы, заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева.

Предполагается, что к 2024 году с помощью проекта доля студентов-выпускников промышленных специальностей, имеющих подготовку в сфере бережливого производства, составит 25%, а работников предприятий — не менее 20%.

Вторая часть программы посвящена внедрению практик бережливого производства в организациях социальной сферы. Речь идет об оптимизации внутренних процессов в здравоохранении, социальной защите и образовании, это позволит выявлять и устранять барьеры при оказании гражданам услуг в этих сферах. По каждому процессу, например, прием врача или диспансеризация, по аналогии с работой на предприятии будет работать команда проекта, включающая как сотрудников органов власти, учреждения, так и экспертов Федерального центра компетенций. В результате к апрелю 2023 года будут разработаны 13 таких эталонных процессов.

Напомним, чтобы стать участником нацпроекта «Производительность труда», предприятию нужно работать в приоритетных не сырьевых отраслях — обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, и иметь выручку не ниже 400 млн рублей в год. Впрочем, если у предприятия есть желание, но оно не подходит под критерии, можно обратиться в Региональный центр компетенций, созданный на базе АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» — здесь помогут найти решение.