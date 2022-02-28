Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией

Украинская делегация на вертолетах прибыла к месту проведения переговоров с с Россией в Гомельской области Белоруссии, сообщает «РИА Новости».

В состав украинской делегации вошли министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, сообщает администрация президента Украины сообщила в Facebook.

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Напомним, российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами еще 27 февраля. В состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

Тем временем в Украине обсуждают создание нового федеративного государства. Ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.