Евросоюз запретил поставлять евро в Россию

Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, номинированные в евро. Соответствующие нормативные акты опубликованы в «Официальном журнале ЕС».

Также ЕС запретил инвестировать, участвовать или иным образом вносить вклад в будущие проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

«Совет запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центробанк РФ, или для использования в России», – говорится в сообщении.

Тем временем сегодня, 2 марта, курс евро впервые в истории превысил 122 рубля. Путин подписал указ о запрете вывозить из России за границу валюту больше 10 тысяч долларов.