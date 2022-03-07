Третий раунд переговоров России и Украины может начаться 7 марта в 17:00 по Москве

Как сообщает член украинской делегации Подоляк, третий раунд переговоров России и Украины начнется в 17:00 по Москве.

Российская делегация уже прибыла на место встречи в Беловежскую пущу. Также ivbg.ru стало известно, что главы МИД России и Украины Лавров и Кулеба встретятся в Анталье 10 марта.

Первая встреча делегаций России и Украины прошла 28 февраля в Гомельской области Республики Беларусь. Второй раунд состоялся 3 марта в Беловежской пуще. О чем договорились – по ссылкам.