Стало известно, какие трассы отремонтируют в Лужском и Лодейнопольском районах

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируется обновить участок трассы между деревнями Брод и Бутковичи и участок магистрали от Яровщины в сторону Алеховщины.

В рамках дорожного нацпроекта в Ленинградской области в этом году панируется обновить порядка 150 километров региональных дорог. Качество ремонта будет проверять специализированная лаборатория «Ленавтодора» вместе с общественным контролем — активистами регионального отделения «Общероссийского народного фронта» и жителями. Список дорог, запланированных к ремонту в 2022 году, доступен о ссылке.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».