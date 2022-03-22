Ленобласть утвердила программу обновления региональных трасс на 2023 год

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». «Ленавтодор» рассчитывает выполнить большую часть работ уже этим летом.

Ремонт региональных дорог намечен во Всеволожском районе (Токсовского шоссе от Токсово до Лехтуси и Колтушского шоссе от Санкт-Петербурга до КАДа), в Выборгском районе будет целиком отремонтирована дорога от Рощино до границы с Петербургом.

В Гатчинском районе дорожники обновят подъезд к станции Дивенская. В Киришском районе отремонтируют дорогу от границы с Новгородской областью в сторону реки Тигода. В Ломоносовском районе будет отремонтировано три трассы, а в Лужском районе — значимая магистраль Луга — Медведь от Луги до Бора. В Подпорожском районе запланирован ремонт дороги Бараны — Вознесенье.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».