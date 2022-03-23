Федералы добавят 1,75 млрд. рублей Ленобласти для расселения аварийных домов

Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержит строительство новых домов для ленинградцев по программе расселения аварийного жилья

Как рассказал руководитель федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, опыт Ленобласти в вопросе расселения аварийного жилья важен и полезен для всей России, поэтому Фонд готов поддержать авансирование программы на 90 % от общего лимита. Также Фонд рассмотрит возможность финансирования региональных программ по строительству инженерной инфраструктуры для земельных участков, которые предоставляются для льготных категорий граждан и многодетных семей.

«Сегодня программа на 91 % реализуется за счет возведения нового жилья. Мы уже ввели 6 домов, в этом году введем еще 10 и начнем строить еще 6. В следующем начнем еще 7. Постараемся завершить программу до конца 2023 года», — отметил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

В итоге Фонд и администрация Ленобласти подписали сегодня, 23 марта, допсоглашение о предоставлении финансовой поддержки по этапу 2022-2023 годов программы переселения граждан из аварийного жилья на сумму 1,75 млрд. рублей.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, удорожание стройматериалов не станет препятствием для строительства домов в рамках программы переселения ленинградцев из аварийного жилья. В новые дома в 2022 году Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, Подпорожье, Ивангороде и Луге переедут 2730 жителей области. За счет остатка средств в 2023 году планируется начать реализацию еще трех проектов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь. Всего же в Ленобласти до конца 2022 года планируется расселить около 2 000 аварийных квартир.