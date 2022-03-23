Федералы добавят 1,75 млрд. рублей Ленобласти для расселения аварийных домов

Автор: Кира Нагорная
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Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержит строительство новых домов для ленинградцев по программе расселения аварийного жилья

Совещание
Фото: lenobl.ru

Как рассказал руководитель федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, опыт Ленобласти в вопросе расселения аварийного жилья важен и полезен для всей России, поэтому Фонд готов поддержать авансирование программы на 90 % от общего лимита. Также Фонд рассмотрит возможность финансирования региональных программ по строительству инженерной инфраструктуры для земельных участков, которые предоставляются для льготных категорий граждан и многодетных семей.

«Сегодня программа на 91 % реализуется за счет возведения нового жилья. Мы уже ввели 6 домов, в этом году введем еще 10 и начнем строить еще 6. В следующем начнем еще 7. Постараемся завершить программу до конца 2023 года», — отметил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

В итоге Фонд и администрация Ленобласти подписали сегодня, 23 марта, допсоглашение о предоставлении финансовой поддержки по этапу 2022-2023 годов программы переселения граждан из аварийного жилья на сумму 1,75 млрд. рублей.

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23.03.2022 135

Как уже ранее писал ivbg.ru, удорожание стройматериалов не станет препятствием для строительства домов в рамках программы переселения ленинградцев из аварийного жилья. В новые дома в 2022 году Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, Подпорожье, Ивангороде и Луге переедут 2730 жителей области. За счет остатка средств в 2023 году планируется начать реализацию еще трех проектов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь. Всего же в Ленобласти до конца 2022 года планируется расселить около 2 000 аварийных квартир.

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