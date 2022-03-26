Движение на участках 7 трасс Ленобласти будет ограничено 27 марта

В ближайшие сутки на участках 7 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, ремонт обочин;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, ремонт обочин;

— км 47-80 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, ремонт обочин.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка катафотов от грязи;

— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

— км 101-107 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и ремонт дорожных знаков.