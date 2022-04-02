В МФЦ Гатчины открылась выставка «Из Рождествено с улыбкой»

В Гатчинском центре «Мои документы» открылась выставка «Из Рождествено с улыбкой», которую представляет музей-усадьба «Рождествено».

Изучив информационный стенд, установленный в МФЦ, можно узнать ответы на множество вопросов, а после отправиться на экскурсию в сам музей, который расположен неподалеку – в селе Рождествено Гатчинского района.

Эта выставка стала уже второй, которую проводят областнойцентр госуслуг совместно с музеями Петербурга и Ленобласти в рамках культурно-образовательного проекта «Музей в гостях у МФЦ».