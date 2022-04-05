Ленобласть присоединяется к Международной акции «Сад памяти»

Первые посадки деревьев в знак памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны стартуют в конце апреля.

В этом году к проекту планируется привлечь школьников, студентов, деятелей культуры, сотрудников компаний, военнослужащих и представителей религиозных учреждений. Массовые мероприятия будут приурочены к ключевым событиям весны 1942 года: битве под Москвой, подвигу лётчика-истребителя Алексея Маресьева, партизанскому движению и другим.

В 2021 году по всей Ленинградский области акция «Сад памяти» заняла 86 гектар земли и стала домом для 217 тысяч деревьев. Центральная акция состоялась в мае на территории Всеволожского лесничества у памятника девушкам-лесорубам. Девушки трудились на заготовке дров для блокадного Ленинграда. Они погибли во время артиллерийского обстрела в 1942 году.