4-летнего Матвея, похищенного отцом в прошлом году в Петербурге, продолжают искать по всей стране

Объявленный в международный розыск отец похищенного ребенка мог сбежать в Украину.

Поисковой отряд «Лиза Алерт» в очередной раз публикует информацию о поисках четырехлетнего Матвея Сапрыкина из Санкт-Петербурга. В начале декабря прошлого года его отец, Константин Сапрыкин, избил бывшую жену и силой забрал их общего ребенка. Через неделю похититель был объявлен в международный розыск.

Поисками Матвея все это время занимаются правоохранительные органы и волонтеры, однако результатов все еще нет. «Лиза Алерт» просит любую помощь в розыске похищенного 4-летнего мальчика.

По информации источников ivbg.ru, Сапрыкин-старший вместе с сыном мог уехать на Украину.