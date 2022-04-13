Порядка 5 млн водителей смогут автоматически продлить права

Речь идёт обо всех водительских правах, действие которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го. Таких в стране насчитали порядка 5 млн.

Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года, — сообщает пресс-служба кабмина.

Решение коснётся около 5 млн водительских удостоверений.

Данная инициатива ранее поступила от ГИБДД. Правительство поддержало идею.