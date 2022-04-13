Порядка 5 млн водителей смогут автоматически продлить права

Речь идёт обо всех водительских правах, действие которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го. Таких в стране насчитали порядка 5 млн.
Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года, — сообщает пресс-служба кабмина.
Решение коснётся около 5 млн водительских удостоверений.
Данная инициатива ранее поступила от ГИБДД. Правительство поддержало идею.
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