Ленинградская область готовится к посадке леса

В Лужском селекционно-семеноводческом центре планируется высеять порядка 70 кг семян деревьев хвойных пород

В Лужском селекционно-семеноводческом центре в 8 специализированных теплицах планируется вырастить около 4,5 млн штук сеянцев сосны и ели. Также на территории центра уже идет закаливание и подготовка семян для посадки в открытый грунт после прогрева почвы.

«Ленобласть полностью обеспечена посадочным материалом для проведения мероприятий по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению. Мы планируем провести в 2022 году посадки леса на площади не менее 6,5 тысяч га», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Малащенко.

На складах хранения находится около 4,1 тонн семян с высокими посевными качествами. В сезон заготовки лесосеменного сырья собрано 16 тонн шишек, из которых получено 200 кг семян. Отметим, что ежегодная потребность региона в посадочном материале составляет от 20 до 26 млн шт. сеянцев. Излишний посадочный материал реализуется за пределы области.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На 2021 год в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса, а в 2021 году искусственное лесовосстановление в регионе проведено на площади в 8,9 тысячи гектаров (101% к плану).