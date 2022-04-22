Посевная кампания стартовала в Ленобласти традиционно с Лужского района

Хозяйства самого южного района засеяли уже 189 га зерновыми культурами

АО «Волошово», племенные заводы «Рапти» и «Оредежский» посеяли 55 га пшеницы, 34 га ячменя, 100 га овса – это зерно пойдет на производство кормов для молочных хозяйств региона.

К весенним полевым работам приступили также хозяйства Волосовского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Ломоносовского и Тосненского районов. Также овощеводческие хозяйства также начали посев зеленых культур, в частности, семян капусты на рассаду.

Всего весенний сев 2022 года запланировано провести на площади 67 тысяч га – это больше на 3,2% к прошлому году. Как уже ранее писал ivbg.ru, хозяйства Ленобласти на 100% обеспечены семенами для посевной, также аграриям Ленобласти направлено 2,2 млрд рублей господдержки.

Отметим, что несмотря на засушливое лето в 2021 году регион перевыполнил показатели госпрогаммы по зерну, план по сбору рапса, собрано больше чем в прошлом году плодово-ягодных культур, а также рекордный урожай топинамбура.

В 2020 году аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур — 160,7 тыс. Производство молока выросло до 655,4 тыс. тонн, яиц — 3,2 млрд шт. И это лучшие показатели в России. Более 2 тысяч гектаров сельхозземель было введено в оборот в Ленобласти в 2020 году. По итогам 2021 года суммарный рост валовой продукции агропромышленного комплекса в Ленобласти составит 6,3%.