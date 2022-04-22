Движение на 9 трассах Ленобласти 23 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 9 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

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Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 29 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;

-км 57 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;

— км 88-57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 60-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена СБО;

— км 141-150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, сопряжение ПЧ грунтом;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 0 -7+300 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка проезжей части;

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 0 -3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена делиниаторов.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня, замена сигнальных столбиков.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки на автобусных остановках.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 2-10 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;

— км 2-10 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи, мех. способом;

— км 51-61 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом, мойка СБО;

— км 64-73 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 0-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 44-64 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

— км 45-53 ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа с 08:00 до 15:00, очистка осевой от пыли и грязи;

— км 45-53 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 15:00, очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.