Движение на 8 трассах Ленобласти 25 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 34 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО;
— км 38-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска БК;
— км 21-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин;
— км 13-14 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— подъезд к г. Выборгу № 1 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— ТрР км 135, км 141, км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня, замена сигнальных столбиков.
— км 48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена пешеходного ограждения;
— км 0-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков.
А-181 «Магистральная»:
— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.