Движение на 8 трассах Ленобласти 25 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

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Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 34 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО;

— км 38-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска БК;

— км 21-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин;

— км 13-14 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— ТрР км 135, км 141, км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня, замена сигнальных столбиков.

— км 48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена пешеходного ограждения;

— км 0-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.