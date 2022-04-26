Педиатрический университет проведет обследование воспитанников Мультицентра

Это предусмотрено в соглашении, подписанном директором всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ириной Дрозденко и ректором Педиатрического университета Дмитрием Ивановым.

«Зачастую поступающие к нам на обучение молодые люди не владеют информацией о состоянии своего здоровья, не имеют результатов медицинских обследований и заключений. И нам просто необходимо оперативное дообследование кандидата на обучение, или обучающегося для принятия правильного решения», – рассказала Ирина Дрозденко.

При необходимости углубленных исследований ребят будут госпитализировать в университетскую клинику.

Также в Мультицентре планируется проведение стажировок и практик студентов и ординаторов Педиатрического университета. В свою очередь университет планирует заказать у Мультицентра «целевой набор» выпускников по рабочим специальностям — гардеробщиков, озеленителей, уборщиков, мойщиков.

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Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает во Всеволожске с 2015 года. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.