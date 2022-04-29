Опубликованы имена иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в Украине

Список опубликовал telegram-канал @rybar. Как утверждает RT, данные получены от главы Николаевской области Украины Виталия Кима. Всего точно установлены около 700 человек.
«Оставленные на столе документы, брошенные валяться, телефоны с паролем 123456», – вот как прокомментирован источник данных
Всего же, по данным МИД РФ, на момент подготовки публикации в Украине действуют около 7000 иностранных наемников.
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18.04.2022 726