Опубликованы имена иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в Украине

Автор: Сергей Агутин
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Список опубликовал telegram-канал @rybar. Как утверждает RT, данные получены от главы Николаевской области Украины Виталия Кима. Всего точно установлены около 700 человек. 

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Фото: @rybar
«Оставленные на столе документы, брошенные валяться, телефоны с паролем 123456», – вот как прокомментирован источник данных

Всего же, по данным МИД РФ, на момент подготовки публикации в Украине действуют около 7000 иностранных наемников.

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18.04.2022 726
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