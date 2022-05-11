Дрозденко выразил соболезнования семье погибшего на Украине военнослужащего из Селезнево

Губернатор Ленобласти выразил соболезнования семье и близким Никиты Петрова из Выборгского района, который героически погиб на территории Украины при исполнении воинского долга.

«Он отдал жизнь за Родину, за нас с Вами, за мир без нацизма. Смелый, решительный, Никита Сергеевич Петров избрал для себя благородное дело защиты Отечества, был замечательным профессионалом и надежным товарищем. Мы всегда будем помнить о его ратном подвиге», — сказал Александр Дрозденко.

Прощание с Никитой Петровым состоится в полдень 12 мая в администрации Селезневского сельского поселения. Сержанта похоронят на кладбище в поселке Яшино.

Никита Петров стал 12-м официально погибшим на Украине военнослужащим из Ленинградской области. Ранее стало известно о гибели Александра Приходько, Романа Симакова, Никиты Аврова, Никиты Татаренко, Дмитрия Федосеева, Матвея Вахитова, Юрия Савенкова, Андрея Портуся, Павла Позанена, Сергея Солоева, Батыра Илмурадова.