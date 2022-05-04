Офицер из Тихвина погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Лейтенант Батыр Ахмедович Илмурадов погиб на Украине. Прощание с воином российской армии состоится 5 мая во Дворце культуры Тихвина.

Об этом сообщает пресс-служба Тихвинского района Ленинградской области 4 мая на своей странице «Вконтакте».

Соболезнования родным и близким офицера выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глубоко скорблю вместе с семьей Батыра Ахмедовича Илмурадова, его родителями, всеми, кому дорог был этот мужественный человек, настоящий герой, — соболезнует глава региона.

Прощание с лейтенантом состоится в 12:00 дня, 5 мая, во Дворце культуры Тихвина.

Батыр Ахмедович Илмурадов стал 11-м официально погибшим на Украине военнослужащим из Ленинградской области. Ранее стало известно о гибели Александра Приходько, Романа Симакова, Никиты Аврова, Никиты Татаренко, Дмитрия Федосеева, Матвея Вахитова, Юрия Савенкова, Андрея Портуся, Павла Позанена, Сергея Солоева.

В середине апреля в Петербурге простились с прапорщиком Артемом Пановым и подполковником Мирасом Башаковым, которые также погибли при исполнении воинского долга на Украине. Еще спустя 4 дня, 16 апреля, в Петербурге состоялись похороны заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Петровича Фролова.