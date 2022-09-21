В 14 образовательных учреждениях Ленинградской области проходят соревнования национального чемпионата «Абилимпикс-2022»

В конкурсе принимают участие 70 ленинградцев, которые соревнуются в 42 компетенциях. По результатам подготовительного этапа конкурса эксперты определят лучших конкурсантов. Финал соревновательного сезона традиционно пройдет в Москве.

«Одна из главных целей чемпионата, конечно же, поддерживать стремление участников к профессиональному развитию и карьерному росту. Уверена, чемпионат поможет участникам проявить себя, ведь очень важно еще и получать удовольствие от того, что ты делаешь», ― отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва.

Ленобласть принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2015 года. В шестом региональном чемпионате в 2021 году приняли участие 298 конкурсанта. А в 2022 году в региональном чемпионате «Абилимпикс» уже 323 человека.

Вам будет интересно Ирина Дрозденко наградила победителей «Абилимпикс» Награждение победителей VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошло в Мультицентре Сегодня, 6... 06.06.2022 200

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям