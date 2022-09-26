Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с терактом в школе № 88 в Ижевске

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил слова соболезнования в связи с гибелью в результате жестокого, бесчеловечного теракта сотрудников и учеников школы № 88 в Ижевске.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования главе Удмуртской Республики Александру Бречалову.

Глава региона также выразил глубокие и искренние соболезнования от лица жителей Ленинградской области.

— Прошу Вас также передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим от этого вопиющего преступления, — говорится в телеграмме.