Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с терактом в школе № 88 в Ижевске

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил слова соболезнования в связи с гибелью в результате жестокого, бесчеловечного теракта сотрудников и учеников школы № 88 в Ижевске.
Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования главе Удмуртской Республики Александру Бречалову.
Глава региона также выразил глубокие и искренние соболезнования от лица жителей Ленинградской области.
— Прошу Вас также передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим от этого вопиющего преступления, — говорится в телеграмме.
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26.09.2022 10