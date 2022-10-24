Как сообщал ivbg.ru, 24 октября около 05:30 на трассе «Кола» примерно в трех километрах от Лодейного Поля маршрутный микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Один человек умер на месте ДТП, еще пятеро пострадали.
В больнице скончался еще один пассажир микроавтобуса – 64-летний мужчина. На месте происшествия погиб 37-летний мужчина.
В больницу с места ДТП доставили еще пять человек, трое остаются под наблюдением с травмами средней тяжести. Всего в салоне маршрутного микроавтобуса в момент аварии находилось 12 человек.
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