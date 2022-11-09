Транспортно-пересадочный узел з-а 6 млрд рублей в Сертолово построят через два года

Сейчас жителям приходится часами простаивать в пробках и добираться из Санкт-Петербурга с неудобными пересадками.

Также в рамках строительства ПТУ проведут реконструкцию улицы Индустриальной. А «Октябрьская железная дорога» построит две новые железнодорожные станции: «Песочная-2» и «Сертолово».

Население Сертолово сейчас превышает 60 тыс. человек. Левашово и Сертолово соединит электропоезд «Ласточка» вместимостью до 800 человек. От ТПУ до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном, поликлинического комплекса «Детская клиническая больница» появится автобусное сообщение. Благодаря постройке двух новых станций время в пути между Сертолово и Финляндским вокзалом со всеми остановками будет составлять 30 минут.