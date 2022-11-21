Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт россиян

Жителей России предупредили о новой мошеннической схеме с легендой о массовой утечке банковских данных.

По данным Центробанка, при звонке своим жертвам злоумышленники претворяются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о расследовании массовой утечке данных. Об этом сообщает РИА Новости.

После этого, они просят передать им данные банковской карты, чтобы сверить данные с якобы украденной базой данных.

Иногда мошенники для убедительности предлагают выслать фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

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В ЦБ напомнили, что работники банков и сотрудники правоохранительных органов никогда не спрашивают данные банковских карт.