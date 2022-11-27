Ленинградская область одержала победу в двух номинациях бизнес-премии «АиФ-City. Статус»

Директор областного Мультицентра Ирина Дрозденко стала «Человеком года», а «Оятская керамика» — в номинации «Непищевая промышленность».
Голосование по номинациям проходило в ноябре 2022 года. Премия учреждена к 10-летнему юбилею журнала премиум-формата «АиФ-City».
ООО «Оятская керамика» — завод по производству керамической и фарфоровой лабораторной посуды. В наличии более 100 разнообразных моделей, предназначенных для использования в научной, производственной, химической, фармацевтической, учебной и других отраслях.
Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.