Депутаты Ленобласти поддержали поправки в бюджет-2023

На совместном заседании постоянных комиссий по бюджету и налогам и по здравоохранению парламентарии одобрили проект изменений в бюджет Территориального фонда ОМС на текущий год, а также рассмотрели поправки, поступившие ко второму чтению проекта бюджета Ленобласти на 2023 год.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, как пояснил председатель комиссии по здравоохранению Александр Петров («Единая Россия»), необходимость внесения изменений в областной закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» связана с увеличением доходов и расходов бюджета Терфонда ОМС на сумму 2,28 млрд рублей. Увеличивается объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы России, в том числе из бюджета Ленинградской области трансферты вырастут на 1,2 млрд рублей, также рост коснется средств нормированного страхового запаса Фонда. Кроме того, текст законопроекта дополняется новой статьей в части внесения изменений в сводную бюджетную роспись при перераспределении ассигнований. Общая сумма уточненных доходов бюджета Фонда на 2022 год, предлагаемая к утверждению, составит 34 млрд 593 млн рублей, расходы вырастут до 34 млрд 619 млн рублей, дефицит останется на прежнем уровне 25,8 млн рублей.

Законопроект единогласно поддержан в первом и третьем чтениях.

Основным вопросом на заседании стало обсуждение во втором чтении законопроекта «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Комиссия по бюджету и налогам подробно отработала все 47 поправок, причем 34 из них уже согласованы с Правительством и нашли отражение в главном финансовом документе. По другим тринадцати состоялось подробное обсуждение, по каждой поправке исчерпывающие разъяснения дал первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.

«В общей сложности к нам поступило 47 поправок, из них 40 от депутатов Законодательного собрания, 7 внесены Губернатором. Комиссия поддержала 34 поправки, остальные 13 были отклонены. Часть поправок отозваны самими инициаторами, поскольку вопросы были сняты в ходе обсуждения с профильными комитетами», — сообщил председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин («Единая Россия»).

В результате принято решение рекомендовать Законодательному собранию принять законопроект во втором и третьем чтениях.

Кроме того, парламентарии поддержали в трех чтениях проект областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы», который внёс депутат Александр Русских («Единая Россия»). Речь идет об уточнении понятийного аппарата в ряде областных законов и приведении терминологии, касающейся территорий опережающего социально-экономического развития, в соответствие с федеральным законодательством.

Все упомянутые законопроекты будет вынесены на ближайшее пленарное заседание, которое пройдет 5 декабря.

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Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне. В целом доходы областного бюджета в 2021 году исполнены в объеме 168,1 млрд рублей (при плане в 160,2 млрд рублей), расходы – 174,4 млрд рублей (при плане 181,9 млрд рублей). Дефицит составил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уровню собственных доходов.