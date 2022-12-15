Лучшими дружинниками в Ленобласти стали ребята из Всеволожского района

Итоги деятельности Штаба народных дружин Ленинградской области подвели сегодня, 15 декабря, в региональном правительстве.

«Лучшей народной дружиной Ленинградской области» признана Местная общественная организация «Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор», а «Лучшим народным дружинником Ленинградской области» стал Георгий Суокас.

«Это ― большая работа, которая выполняется исключительно по велению души. Дружинник ― это человек, который работает не за деньги, а за совесть. Ему важна безопасность там, где живут его близкие, семья», ― отметил начальник регионального Штаба народных дружин Игорь Гнездилов.

Отметим, что первые ДНД появились в России еще в конце 19-го века. Классические дружины стали появляться на различных предприятиях страны в середине 50-х годов. К 1970 году в Советском Союзе было уже около 100 тысяч народных дружин, в которых состояли до 7 миллионов человек. В середине 80-х число дружинников превысило 13 миллионов. В 2019 году ежегодный конкурс среди народных дружин Ленобласти выиграла команда города Кудрово Всеволожского района, второе место у ДНД производственного объединения «Киришинефтеоргсинтез». В 2021 году ДНД «Всеволожский дозор» стала лучшей в Ленобласти.

За 2022 год народными дружинниками осуществлено более 2000 выходов.

В текущем году на поддержку народных дружинников из средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Ленинградской области выделено около 17 млн. рублей.

Подробная информация о работе добровольных народных дружин доступна по ссылке.