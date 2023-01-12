Концерн «Калашников» заявил о рекордном за 20 лет выпуске оружия

В 2022 году показатели на 40% превысили итоги 2021-го.

В частности, холдинг выполнил 45 контрактов государственного оборонного заказа и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества, в их числе запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту.

— Это самые большие договоры в истории предприятия, — подчеркнула пресс-служба компании.

«Калашников» также сообщил о выпуске новых изделий, освоенных в прошлом году. Среди них: снайперская винтовка Чукавина; автомат Калашникова АК-19; пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20; охотничьи карабины «Сайга-9» и TR3.