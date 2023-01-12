В Янино началось подключение освещения Колтушского шоссе

Реконструкция Колтушского шоссе идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работы синхронизированы с демонтажом старых фонарей. Параллельно с этим ведется устройство ливневой канализации вдоль шоссе в самом Янино вместе с новой насосной станицей, монтируются новые сети водоснабжения и идет переключение газопровода.

Окончание расширения первой половины Колтушского шоссе от КАДа через Янино до Суоранды намечено на вторую половину лета следующего года. Реконструкция второй половины от Суорнады до перекрестка на Воейково завершится в 2027 году.

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Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В числе самых протяжённых — ремонт почти 20 километров между Морозовкой и Щеглово во Всеволожском районе, 17 — между Кикерино и Вырой, 10 — между Лугой и поворотом на деревню Наволок и другие.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.