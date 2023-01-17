День детских изобретений: что разработали ребята из Ленобласти?

17 января мир отмечает День детских изобретений. В России сейчас большое внимание уделяется молодежи, которая двигает прогресс вперед. На это выделяются средства из бюджета, проводятся различные научные конкурсы для выявления особо талантливых молодых умов. В честь праздника редакция ivbg рассказывает, кто из ребят Ленобласти внес свою лепту в усовершенствование мира.

Вам будет интересно Юные изобретатели из Ленобласти представят свои проекты ведущим ученым Школьники примут участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. Региональный этап конкурса пройдет с 10 и 11 марта 2022 года... 09.03.2022 553

Кингисеппский школьник Пётр Асланов из детского технопарка «Кванториум» в 2022 году создал пропитку для древесины, в которую добавлены наночастицы оксида цинка для улучшения ее фунгицидных свойств. Анализ состава разработки показал, что продукт превосходит имеющиеся аналоги по таким критериям, как экологичность, экономичность и эффективность. Со своим изобретением юный уникум вышел в финал российского Детского научного конкурса.

Выборжанин Владислав Аверьянов разработал проект переносной мини-гидроэлектростанции для быстрой зарядки различных электронных устройств. Тестирования показали, что все показатели рассчитаны верно. Сама модель компактна и удобно в использовании. Мини-ГЭС поможет облегчить жизнь туристов, оказавшихся вдали от благ цивилизации. Проект стал призером конкурса «Большие вызовы» 2022 года.

«Мой проект представляет собой переносную мини-ГЭС для зарядки аккумуляторов малой и средней мощности. Такое устройство подходит для телефонов и фотоаппаратов. По моей задумке, прибор занимает совсем немного места в рюкзаке. Основные составляющие: электрогенератор, преобразующий механическую энергию в переменный ток, и лопасти турбины, которые могут складываться для экономии места. Принцип действия заключается в преобразовании энергии движения воды в электрическую. Для этого подходит естественный поток водоема. Вода попадает на лопасти, передавая свою энергию движения. Лопасти вращают вал, на котором находится электрогенератор, вырабатывающий электрический ток. Он передается на аккумулятор, благодаря этому можно подзаряжать разные гаджеты. Такой прибор может быть полезен путешественникам или научно-исследовательским группам, которые работают в экспедициях», – говорит о своем проекте юный изобретатель.

По словам Владислава, подобная ГЭС мини-формата может также использоваться для освещения небольших построек, например, небольшого дачного дома.