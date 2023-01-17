День детских изобретений: что разработали ребята из Ленобласти?

17 января мир отмечает День детских изобретений. В России сейчас большое внимание уделяется молодежи, которая двигает прогресс вперед. На это выделяются средства из бюджета, проводятся различные научные конкурсы для выявления особо талантливых молодых умов. В честь праздника редакция ivbg рассказывает, кто из ребят Ленобласти внес свою лепту в усовершенствование мира.
Кингисеппский школьник Пётр Асланов из детского технопарка «Кванториум» в 2022 году создал пропитку для древесины, в которую добавлены наночастицы оксида цинка для улучшения ее фунгицидных свойств. Анализ состава разработки показал, что продукт превосходит имеющиеся аналоги по таким критериям, как экологичность, экономичность и эффективность. Со своим изобретением юный уникум вышел в финал российского Детского научного конкурса.
Выборжанин Владислав Аверьянов разработал проект переносной мини-гидроэлектростанции для быстрой зарядки различных электронных устройств. Тестирования показали, что все показатели рассчитаны верно. Сама модель компактна и удобно в использовании. Мини-ГЭС поможет облегчить жизнь туристов, оказавшихся вдали от благ цивилизации. Проект стал призером конкурса «Большие вызовы» 2022 года.
По словам Владислава, подобная ГЭС мини-формата может также использоваться для освещения небольших построек, например, небольшого дачного дома.