Жителей Ленобласти приглашают на онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства

В голосовании участвуют 304 территории из всех 17 районов и Соснового Бора.

Отдать свои голоса можно на портале Центра компетенций вМесте47.рф ленинградцы могут с 16 января по 16 февраля 2023 года. Голосование пройдет в 130 населенных пунктах с численностью населения свыше 1 000 человек.

«Каждый желающий может проголосовать за территорию, которую хотел бы благоустроить в своем населенном пункте, а после этого вместе с местной администрацией разработать дизайн-проект нового общественного пространства. Именно эти наработки станут основой заявок, которые направят на отбор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» летом 2023 года», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Принять участие в голосовании могут жители Ленобласти в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Один человек может проголосовать один раз. Итоги голосования будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 2023 года. Победившие территории отправятся на отбор для включения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.

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Отметим, что всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий. Всего в Ленинградской области в 2022 году благоустроено уже 72 общественных пространства из заявленных 77. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 106 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета.