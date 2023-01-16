Теперь НКО Ленобласти могут получить грант губернатора региона в своем районе

Каждому муниципальному району и городскому округу будет выделен 1 млн рублей на реализацию социально значимых проектов

«В области за 2022 год выстроена успешная система взаимодействия с НКО на региональном уровне по принципу единого окна. Приоритет на 2023 год — это развитие муниципальной поддержки СО НКО. Этот проект — первый шаг, чтобы дать органам местного самоуправления возможность увидеть работу НКО и повзаимодействовать с ними»,— отметил губернатор Ленобласти.

Как рассказала председатель регионального Комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен, каждому району будет выделен 1 млн рублей на реализацию социально значимых проектов, максимальный размер гранта — 250 тысяч рублей. Конкурс будет проходить на платформе Ленобласть.гранты.рф.

Отметим, что в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года победили 23 ленинградских проекта на сумму 44 млн рублей, также область получит федеральное софинансирование в размере 46,3 млн рублей на региональный грантовый конкурс.

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Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.