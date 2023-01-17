В Ленобласти с начала года родилось более 400 малышей

В Ленобласти за первую половину января 2023 года на свет появились 414 малышей, из них шесть пар двойняшек.

Самыми популярными именами стали Тимофей и Виктория, а самыми необычными: Евсей, Оливия, Луна и Никандр. Об этом рассказали в ЗАГС Ленобласти.

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Напомним, что единое пособие для семей с низким доходом можно оформить во всех офисах МФЦ Ленобласти.