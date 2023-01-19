Ленинградские водители получили возможность перевести свои машины на газ фактически бесплатно

В 2023 году Ленобласть вошла в перечень субсидируемых регионов

В результате бюджетные средства практически полностью покрывают затраты на работы по установке газобаллонного оборудования, а компания-оператор предоставляет рассрочку на оборудование на пять лет. Она погашается средствами водителя, потраченными на заправку транспорта. Таким образом, фактически переоборудование становится бесплатным для водителя, использующего компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного топлива.

«Мы видим огромные перспективы в использовании компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива. Он имеет ряд преимуществ, среди которых экономичность, экологичность и безопасность», – прокомментировал председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

Отметим, что в 2022 году перевозчиками Ленинградской области закуплен 51 автобус, из них 11 работают на газомоторном топливе. В 2023 году на эти цели будет выделено порядка 120 млн рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.

Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском и Всеволожском районах. Кроме того, как отметил председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, завершается строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Тосно. За год переводится на газ 154 единицы техники.