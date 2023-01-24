В Петербурге школьников переводят на дистанционное обучение

Данная мера связана с резким ростом заболеваемости ОРВИ.

После новогодних каникул в школах Петербурга продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ — сообщает «Мойка78». На дистанционное обучение перевели 19 классов.

Более тридцати тысяч учеников накануне не смогли посещать занятия из-за болезни.

Ситуация с детской заболеваемостью осложняется. Всего две недели назад на смешанное обучение ушли не более двух тысяч учащихся, а школьные классы даже не думали о том, чтобы закрываться на карантин.

С окончанием новогодних каникул ОРВИ и гриппом в школах и детских садах стали болеть в разы чаще.

Ранее стало известно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России начала снижаться.