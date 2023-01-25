Александр Дрозденко поздравил победителей конкурса Фонда президентских грантов

Автор: Кира Нагорная
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Год «Команды знаний» в регионе стартовал со встречи Александра Дрозденко с победителями федеральных конкурсов среди некоммерческих организаций.

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Фото: lenobl.ru
«Региону очень нужны такие люди, как вы. Важно, что ваши усилия направлены именно на социальные проекты. Я знаю, что внутри Команды 47 уже сложилось НКО-сообщество. Будем продолжать помогать друг другу, делиться опытом и стараться расти. Как показывает результат федеральных конкурсов — динамика уже очень хорошая», — отметил губернатор Ленинградской области.

Напомним, что в этом году финалистами премии #Мывместе от Ленинградской области стали благотворительные фонды «Место под солнцем» и «Я Свободен».

Победителями в первом конкурсе 2023 года фонда президентских грантов стали 23 НКО ― их в два раза больше по сравнению с показателями прошлого года. Ленинградские проекты получат на реализацию 44 млн рублей.

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Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:
1. Заполнить форму
2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)
3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.

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