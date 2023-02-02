Как отдыхаем в феврале 2023 года?

В феврале 2023 года ленинградцев в честь празднования Дня защитника Отечества ждут продолжительные выходные. Рассказываем, будет ли сокращенный день накануне праздничной даты и сколько рабочих дней выпадет в самом коротком месяце года.

Последний месяц нынешний зимы составит 28 дней, из которых 18 при пятидневной трудовой неделе будут считаться рабочими днями, а оставшиеся 10 — выходными.

День защитника Отечества в 2023 году выпадает на четверг, поэтому с 23 числа начинается мини-отпуск в четыре дня: 23, 24, 25 и 26 числа. Пятница стала днем отдыха за счет переноса праздничных выходных в январе (1 января, которое выпало на воскресенье). Оставшиеся шесть выходных — традиционные суббота и воскресенье: 4 и 5, 11 и 12, а также 18 и 19 февраля.

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Что касается рабочего 22 числа, то согласно статье 95 ТК РФ, продолжительность трудовой смены, предшествующей нерабочему праздничному дню, должна быть уменьшена на час.

В соответствии со статьёй 113 ТК РФ рабочая деятельность в праздничные и выходные дни запрещена. Исключением являются случаи, когда сотрудник дает добровольное согласие на выход на работу по просьбе руководителя.

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