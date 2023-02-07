Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2921

Жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, стали 2921 человек.
Еще 15 834 человека получили ранения, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям, передает агентство Anadolu.
Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.
Вам будет интересно
Эстония запретила ввозить бензин из России в канистрах. Запрет начал действовать с понедельника, 6 февраля. Сообщается, что в автомобиле или другом...
06.02.2023 82