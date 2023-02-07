Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2921

Жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, стали 2921 человек.

Еще 15 834 человека получили ранения, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям, передает агентство Anadolu.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.