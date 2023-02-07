Пережившая землетрясение в Турции петербурженка рассказала о новых угрозах

Уроженка Санкт-Петербурга Анастасия Байрамбей связалась с «Невскими Новостями» и сообщила, какая обстановка сейчас в Турции. В районе Аланьи она проживает вместе с мужем и двумя детьми. Ночь семья провела в страхе, готовясь к худшему, запасаясь водой и теплыми вещами. Днем Анастасия помогает пострадавшим от стихии.
По словам женщины, ее супруг – гражданин Турции – после разрушительного бедствия не смог связаться со своими родственниками.
Женщина призналась, что у многих местных жителей в землетрясении пострадали родные. Из-за ЧП в школах продлили каникулы до 13 февраля. Курортный поселок, где живет семья, также находится в сейсмоактивной зоне, что сильно пугает людей.
Однако страх за свою семью и близких не мешает женщине активно поддерживать пострадавших людей.
Как сообщал ivbg.ru, утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 – сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.