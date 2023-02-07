Пережившая землетрясение в Турции петербурженка рассказала о новых угрозах

Уроженка Санкт-Петербурга Анастасия Байрамбей связалась с «Невскими Новостями» и сообщила, какая обстановка сейчас в Турции. В районе Аланьи она проживает вместе с мужем и двумя детьми. Ночь семья провела в страхе, готовясь к худшему, запасаясь водой и теплыми вещами. Днем Анастасия помогает пострадавшим от стихии.

По словам женщины, ее супруг – гражданин Турции – после разрушительного бедствия не смог связаться со своими родственниками.

«Мой муж Ремзи не может дозвониться до троих родных, которые живут в Кахраманмараше. Они не отвечают на звонки, очень переживаем. Муж хотел ехать к ним вчера, чтобы искать их там. Но я не пустила, толчки продолжаются. В самой Аланье толчки тоже чувствовались, у знакомых качались люстры, картины на стенах. Люди даже просыпались от толчков», – рассказала Анастасия

Женщина призналась, что у многих местных жителей в землетрясении пострадали родные. Из-за ЧП в школах продлили каникулы до 13 февраля. Курортный поселок, где живет семья, также находится в сейсмоактивной зоне, что сильно пугает людей.

«Конечно, нам всем очень страшно. Мы живем недалеко от моря, очень боимся цунами и повторного землетрясения уже, у нас здесь тоже сейсмоактивная зона. Сегодня спали вместе с детьми в теплых пижамах, у нас два сына. Рядом с кроватью поставили воду, чтобы могли хотя бы пить под завалами, вещи, документы на случай, если дом обрушится или будет цунами», — поделилась Анастасия

Однако страх за свою семью и близких не мешает женщине активно поддерживать пострадавших людей.

«Сейчас организован сбор вещей, продуктов, всего необходимого для пострадавших. У нас есть машина, я объявила сбор среди россиян, которые живут здесь. В итоге получилось собрать целую машину гуманитарной помощи. Отвезли ее в пункт приема. Но будем собирать еще и еще», — добавила Анастасия

Как сообщал ivbg.ru, утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 – сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.