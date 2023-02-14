Александр Дрозденко обозначил личную ответственность каждого чиновника за выполнение нацпроектов

Сейчас на территории 47 региона реализуется 49 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов.

«Каждый лично и персонально ответственен за показатели и сроки выполнения мероприятий нацпроектов в Ленинградской области. Для нас цели остаются неизменными, они поставлены президентом Владимиром Путиным. Но самая главная задача ― соблюдать сроки и контролировать качество», ― подчеркнул Александр Юрьевич.

Среди поставленных задач качественное благоустройство и ремонт дорог, поддержка бизнеса, закупка нового оборудования для здравоохранения, создание новых образовательных форм и многое другое.

По итогам 2022 года на реализацию нацпроектов в регионе было направлено 22,6 млрд рублей федеральных и региональных средств. Уровень исполнения бюджета составил 97,2%, что больше уровня 2021 года (95,6%). Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона.