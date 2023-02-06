Больше 60 тысяч жителей Ленобласти уже выбрали территории для благоустройства. А ты проголосовал?

304 объекта для возможного благоустройства во всех районах Ленинградской области представлены на платформе вМесте47.рф.

Принять участие в голосовании могут жители Ленобласти в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Один человек может проголосовать один раз. Итоги голосования будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 2023 года. Победившие территории отправятся на отбор для включения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.

Отметим, что всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий. Всего в Ленинградской области в 2022 году благоустроено уже 72 общественных пространства из заявленных 77. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета.