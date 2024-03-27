День памяти Юрия Гагарина: что стало причиной крушения самолёта?

27 марта 1968 года в авиакатастрофе погиб советский лётчик и космонавт Юрий Гагарин. Ему было 34 года. Причины крушения самолёта до сих пор остаются загадкой. Редакция ivbg рассказывает, что могло стать причиной падения летающего аппарата и какими легендами обросла смерть легендарного космического первопроходца за годы после трагедии.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин во время выполнения тренировочного полёта на учебном истребителе МиГ-15УТИ по неизвестным причинам выполнил маневр, который привёл к крушению самолёта. С ним на борту в момент падения трагедии находился лётчик-испытатель первого класса и инженер-полковник 45-летний Владимир Серёгин. Оба погибли.

Согласно официальным данным, взлёт истребителя состоялся в 10:18 с подмосковного аэродрома Чкаловский в Щёлкове. Видимость была в рамках допустимого. Предполагалось, что на выполнение задания уйдёт около 20 минут. В 10:30 Гагарин сообщил на базу об окончании задания и запросил разрешение на возвращение. После этого на связь больше не выходил. Дальнейшие результаты расследования показали, что авиакатастрофа произошла в 10:31. В 14:50 обломки самолёта были обнаружены с вертолёта. Фрагменты тел погибших нашли на следующий день.

В результате трагической кончины двух высококвалифицированных пилотов проводилось специальное расследование. В ходе него установили, что самолёт до момента столкновения с землёй был полностью в исправном состоянии. Экипаж не пытался катапультироваться. Оба находились в сознании. В крови Гагарина и Серёгина не обнаружили наличия алкоголя и адреналина. Присутствие ядов и газов также было не зафиксировано. Следов внешнего воздействия — молния, птицы — на обломках не обнаружили. Это исключило множество версий, но возможных причин трагедии всё равно было несколько: от плохих погодных условий до уклонения от другой железной птицы.

Первая версия

По версии космонавта Алексея Леонова, самолёт с Гагариным попал в вихревой след сверхзвукового истребителя СУ-15. По рассекреченным данным, которыми он поделился в 2013 году, истребитель, совершая тренировочный полет в том же месте, где и самолет Гагарина, по неизвестным обстоятельствам опустился с положенных 10 тысяч метров до 450 метров (-уровень над землей с тренировкой погибших лётчиков). СУ-15 пролетел на расстоянии 10-15 метров от МиГ-15УТИ, что привело к появлению вихревого потока, вогнавшего железную птицу с Гагариным и Серёгиным в спираль. Падение произошло из-за нехватки времени для выведения самолёта из неё.

Вторая версия

Согласно версии Арсения Миронова, который был в составе комиссии по расследованию, трагедия случилась из-за ряда нарушений на земле. В своём интервью «Комсомолке» он говорил, что подготовка к полёту началась в спешке на 27 минут позже назначенного времени из-за опоздания Серёгина в связи с вызовом к начальству. Лётчикам не выдали сводку о метео-данных, где говорилось о низкой облачности с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Само полетное задание предполагало выполнение пилотажных фигур в безоблачную погоду или над облаками. Также он отметил, что вылет произошел с отсутствующим бароспидографом (-прибор для автоматической записи высоты, скорости и продолжительности полёта), а у Серёгина были давние сроки лётной проверки. На ситуацию повлияло и нерабочее состояние радиолокационного высотомера на аэродроме Чкаловский. Сам полёт не отслеживался, поэтому военнослужащие не знали, когда и где самолёт перешёл в аварийный режим. Он не исключал встречи в воздухе двух летательных аппаратов из-за облачности, но говорил, что сблизились они или нет, неизвестно, но такое развитие событий — возможно. На высоте три тысячи метров, где в соседней зоне проходила проверка двигателей лётчиком Андреевым, они могли в просвете облаков заметить летательный аппарат. В попытке уклониться от столкновения МиГ-15 УТИ ушёл в штопор, что и провело к падению машины.

Третья версия

По мнению лётчика Владимира Аксёнова, который вместе с Гагариным утром того трагичного дня проходим медобследование перед своим полетом, экипаж МиГ-15 УТИ, совершил ошибку в сложных метеоусловиях, не смог не сориентироваться в обстановке, в результате чего самолёт потерпел крушение.

Были и другие версии. В результате отсутствия содержательного официального объяснения трагедии, появилось множество предположений об авиакатастрофе. Некоторые полагали, что лётчик погиб во время испытания новой ракеты, а информация о тренировочном полете являлась прикрытием. Другие говорили, что смерть Гагарина — обман, с дальнейшим разветвлением событий: побег первого космонавта с проживанием жизни в глубинке до старости или его арест.

Послание жене

После смерти супруга Валентина Гагарина прочитала письмо, которое Юрий написал ей ещё перед полётом в космос.

«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирует, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать».

Трогательные слова погибшего до сих пор находят отклик в сердцах читателей и наглядно демонстрируют, каким человеком он был: с титановым внутренним стержнем и железной волей к достижению своих целей, добрым, любящим и совершенно не эгоистичным в своих порывах, уважающим чужую жизнь и понимающим, какие качества действительно ценны в нашем мире. Валентина Гагарина после смерти мужа больше не вышла замуж. Через 12 лет после его гибели она написала книгу «108 минут и вся жизнь».

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В память о герое

На месте авиакатастрофы, где погибли Гагарин и его инструктор Серёгин, через семь лет возвели мемориал. В честь первого космонавта, достигнувшего пределы Земли, названы различные учреждения и территориальные единицы, научно-исследовательское судно и самолёт, награды и знаки отличия, кратер на обратной стороне Луны и астероид, горный хребет в Восточной Антарктиде, редкий минерал и даже сорт гладиолусов, который именуется как «Улыбка Гагарина». Памятники, посвященные космонавту, установили в разных точках России и мира.

В память о советском герое семейная чета — композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов, создала цикл «Созвездие Гагарина». Шикарную популярность у публики заслужила песня «Знаете, каким он парнем был», где фигурирует знаменитая фраза «Поехали!».

Изображение Юрия Алексеевича было нанесено на выпуски марок как в Советском Союзе, так и в современной России, а также в других странах.

Под эгидой Гагарина проходит День космонавтики в России. Скафандр СК-1, в котором космический первопроходец совершил знаменитый полет, попал в экспозицию музея ОАО «НПП Звезда» посёлка Томилино Московской области. О нём написано много книг, среди которых есть работы близких космонавта: мамы Гагарина Анна Тимофеевны — «Слово о сыне» и «Память сердца», и его старшего брата Валентина «Мой брат — Юрий». На основе историй из его жизни и легендарного полёта были сняты художественные и документальные фильмы.